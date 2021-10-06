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06.10.2021 (00:30)

В Тверском соединении ВТА прошли сборы с должностными лицами, ответственными за комплектование и учет личного состава

На базе Тверского соединения ВТА прошли сборы с должностными лицами, ответственными за комплектование и учет личного состава в соединениях и воинских частях. Сборы проходили под руководством начальника отдела - заместителя начальника штаба ВТА полковника Алексея Подвалова.

В мероприятии приняли участие специалисты по организационно-мобилизационной работе соединений, авиационных полков, эскадрилий.  

В ходе сборов были подведены итоги весенней призывной кампании, а также поставлены задачи по организации и проведению осеннего призывы в воийнские части ВТА.  

Помимо этого обсуждались особенности организации и порядок учета личного состава в штабах соединений и воинских частей, порядок назначения на должности, а также заполнение документов военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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