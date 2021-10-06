06.10.2021 (05:05)

В Нижегородской области минометчики танковой армии ЗВО уничтожили маневренную группу условного противника в ночное время

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках контрольной проверки за летний период обучения минометчики гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уничтожили маневренную группу условного противника в ночное время суток.

По разведывательным данным маневренная группа готовилась к ведению рейдовых действий на передовых позициях соединения. Перед минометчиками стояла задача уничтожить основные силы группы точными минометными ударами в ночное время, застав врасплох условного противника.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы 120-мм минометов 2С12 «Сани» на расстояния от 1000 до 2500 метров. Миномётным расчетам давалось 6 осветительных и 3 осколочных мины для попадания в мишень. При наведении минометов расчет командовал на открытие огня осветительной миной и при слабой освещенности производил наводку. Более 70% артиллеристов поразили мишени с одной попытки.

После уничтожения основных сил противника каждый расчет выполнил боевую стрельбу из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М по разрозненным подразделениям условного противника.

Всего в ночных занятиях было задействовано более 500 военнослужащих и около 90 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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