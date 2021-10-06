06.10.2021 (00:10)

На всероссийском фестивале «Катюша» в ЦДРА определились все участники финала

На проходящем в Центральном Доме Российской Армии отборочном туре 16-го Всероссийского фестиваля «Катюша» творческое мастерство демонстрировали конкурсанты в номинациях «Воин содружества», «Авторская песня» и «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов».

Фестиваль «Катюша» имеет статус международного, так как в нем вот уже который год участвуют таланты армий стран СНГ. Вот и в этот раз на масштабный фестиваль своих артистов делегировали вооруженные силы Республик Азербайджан, Армения, Беларусь и Кыргызстан, которые выступили в номинации «Воин содружества». Своим исполнительским мастерством порадовали зрителей представители национальных культур, открывая на концертной площадке Краснознаменного зала ЦДРА второй конкурсный день.

Примечательно, что они наравне с произведениями на родном языке с удовольствием и весьма успешно исполняли песни советских и российских композиторов и поэтов. Так, певица Гюнай Гасымова из Азербайджана покорила жюри национальной песней «Родина родная» и композицией Александры Пахмутовой и Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам». А дуэт из Армении восхитил популярной советской песней «Любимый город». Большую программу представили артисты из Белоруссии, но наивысшую оценку получила композиция «Вернись» в их исполнении. Восторженных слов жюри заслужило выступление солиста из Киргизии, который профессионально и с душой исполнил песню о Великой Отечественной войне «На безымянной высоте».

Большой интерес также вызвали конкурсные номера в других номинациях, в которых определились участники финального этапа фестиваля. В номинации «Авторская песня» ими стали Михаил Морозов (ВКС, г. Мирный), Алексей Разбойников (Росгвардия, Московская область), Дмитрий Погора (ВКС, г. Москва). В номинации «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» в финал прошли Вячеслав Митрофанов (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж), Владимир Бубнов (ВУНЦ ВМФ, г. Санкт-Петербург), Роман Мягков (ВКС, г. Ногинск) и Артем Козлов (МЧС России, Московская область).

Председатель жюри, доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного института военных дирижеров Военного университета заслуженный артист РФ полковник Александр Халилов отметил возросшее мастерство конкурсантов, которые являются зрелыми мастерами сцены и дарят зрителям настоящее искусство.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице