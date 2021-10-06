06.10.2021 (00:05)

Российская группа инспекторов проверит на предмет военной деятельности указанный район в Швейцарии

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 6 по 7 октября 2021 г. в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Швейцарии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных метров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат на брифингах информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности.

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