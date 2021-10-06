06.10.2021 (02:00)

На международном учении в Северной Осетии алжирские военнослужащие сдали нормативы российской армии

В Республике Северная Осетия – Алания на полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) участники совместного российско-алжирского учения выполнили общевойсковые нормативы.

Алжирские военнослужащие впервые сдали нормативы Вооруженных Сил Российской Федерации по инженерной и медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

В ходе занятий военнослужащие, используя миноискатели, выполнили поиск взрывоопасных предметов, организовали маскировку военной техники от воздушного наблюдения противника, установили фугасы и различные мины. Также участники совместного учения потренировались в надевании средств индивидуальной защиты и в оказании первой медицинской помощи при ранении.

Совместное российско-алжирское учение проводится в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Учение продлится до 12 октября. В нем принимают участие около 200 военнослужащих с обеих сторон, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице