Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.10.2021 (01:45)

В городе Каспийск завершился капитальный ремонт котельной

В городе Каспийск специалисты производственного участка жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЮВО) завершили комплекс работ по капитальному ремонту объектов теплового хозяйства военного городка.

По заключенному в январе 2021 года государственному контракту с ООО «Технология строительства» в котельной № 131 проведены работы по капитальному ремонту 2-х котлов, инженерного оборудования и трубопровода наружного и внутреннего теплоснабжения (более 4 тыс. погонных метров), монтаж четырех насосов, замена системы водоподготовки.

Все работы проведены в установленные сроки, что позволит своевременно начать отопительный период 2021-2022 годов.

В настоящее время производятся пуско-наладочные работы и опрессовка системы наружного трубопровода.

Данная котельная обеспечивает теплом 48 объектов различного назначения, в том числе 10 казарм, 3 общежития, 2 столовые, 3 штаба, медицинский комплекс, 11 домов жилищного фонда.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипажи кораблей Каспийской флотилии выполнили задачи в условиях применения «противником» оружия массового поражения
На учении «Дружба-2021» инженеры ЮВО провели совместное разминирование с пакистанскими коллегами
Корабль «Вышний Волочёк» Черноморского флота войдёт в состав сил ВМФ России в Средиземном море
Осенний призыв 2021 года в ЮВО организован силами 377-ти призывных комиссий

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false