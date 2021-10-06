06.10.2021 (00:30)
Экипажи кораблей Каспийской флотилии выполнили задачи в условиях применения «противником» оружия массового поражения
В ходе морских учений с разнородной группировкой сил Каспийской флотилии (КФл) экипажи боевых кораблей выполнили боевые задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Мероприятия боевой подготовки в морских полигонах проводятся в рамках сдачи итоговой проверки за 2021 учебный год.
Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов, личный состав выполнил мероприятия по герметизации всех боевых постов и командных пунктов кораблей. В результате действий расчётов противовоздушной обороны кораблей был уничтожен беспилотник «противника».
При обнаружении автоматическими газоанализаторами превышения содержания опасных химических веществ на палубах кораблей по сигналу «Радиационная опасность» экипажи в средствах радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты приступили к проведению мероприятий по дезактивации зараженных участков. Ликвидация последствий применения условным противником ОМП осуществлялась путем специальной обработки верхней палубы и надстроек корабля дезактивационным средством.
Также моряки выполнили нормативы по одеванию средств индивидуальной защиты и провели мероприятия по прохождению дозиметрического контроля и учёта уровня радиации с помощью индивидуальных дозиметров.
Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.
Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.
По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.
Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В ходе полковых и батальонных тактических учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении.
Проверка позволит выставить объективные оценки каждой воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.