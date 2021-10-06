06.10.2021 (00:05)

На учении «Дружба-2021» инженеры ЮВО провели совместное разминирование с пакистанскими коллегами

На совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2021» военные инженеры 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали спецназу Пакистана возможные варианты разминирования.

С этой целью инженеры ЮВО оборудовали так называемый «Умный дом», в котором все объекты заминированы, начиная с порога входной двери и звонка, заканчивая находящимися в доме предметами быта.

«Умный дом – это новинка учений. Он построен для практического обучения специальных подразделений. Когда, например, группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти в нем важные документы, военнослужащие могут прикоснуться к заминированным предметам. Мы проводим занятия и показываем реальные ситуации. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме», - пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.

Совместное российско-пакистанские учение «Дружба-2021» продлится до 9 октября с.г. и завершится совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при освобождении населенного пункта и объектов от незаконных вооруженных формирований.

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