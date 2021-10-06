06.10.2021 (01:15)

Малые артиллерийские и ракетные корабли Каспийской флотилии отрабатывают тактику ведения морского боя

В рамках итоговой проверки за 2021 учебный год малые артиллерийские и ракетные корабли Каспийской флотилии (КФл), отрабатывают тактику ведения морского учебного боя с отрядами кораблей условного противника.

В морских полигонах, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей КФл отрабатывают совместные тактические действия, элементы и задачи по ведению морского боя в составе корабельных групп, с преобладающими силами «противника».

Также моряки выполняют боевые упражнения по стрельбе из корабельных артиллерийских установок А-190 «Универсал», АК-306 и АК-630-М2. Стрельба ведётся на дистанции свыше 5 тыс. метров по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по береговым целям, расположенным на острове Чечень, имитирующим морской десант и командные пункты условного противника.

В ходе выполнения практических стрельб по морской цели, боевые расчёты кораблей применяют комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей с последующим выполнения морских манёвров при отражении ударов управляемым оружием условного противника.

Кроме того, в течение нескольких дней в морских полигонах личный состав отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, противоподводно-диверсионной обороне, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В ходе полковых и батальонных тактических учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении.

Проверка позволит выставить объективные оценки каждой воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице