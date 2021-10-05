05.10.2021 (23:12)

Курсанты ВКА им. Можайского побывали на настоящем запуске на центре управления 15 армии ВКС ОсН

В рамках комплекса торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Космических Войск, на центр управления 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения были приглашены курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Перед запуском пилотируемого корабля (ПК) «Союз МС-19» с космодрома Байконур, гостям рассказали про интересные особенности центра управления, объяснили устройство ракеты и процедуру отделения ступеней.

В режиме реального времени гости наблюдали на экранах запуск ракета-носителя «Союз-2.1а» и работу боевых расчётов наземного автоматизированного комплекса управления по принятию ракеты космического назначения на сопровождение средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

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