05.10.2021 (22:45)

Боевые расчеты ГИКЦ имени Г.С.Титова обеспечили запуск ПК «Союз МС-19»

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС обеспечили запуск пилотируемого корабля (ПК) «Союз МС-19» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя «Союз-2.1а» и ПК «Союз МС-19» на этапе выведения и в орбитальном полете к Международной космической станции (МКС). В 15 часов 22 минуты (мск) ПК «Союз МС-19» пристыковался к МКС в штатном режиме.

ПК «Союз МС-19» доставил на МКС «киноэкипаж», в составе командир корабля Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко, а также актриса Юлия Пересильд.

Всего в обеспечении запуска и стыковки ПК «Союз МС-19» с МКС было задействовано около 30 наземных измерительных средств и более

250 военнослужащих боевых расчетов и гражданского персонала Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

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