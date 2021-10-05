05.10.2021 (22:15)

Североморцы провели спасательное учение у берегов Африки

Отряд Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Акадимик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» под руководством командира соединения противолодочных кораблей СФ капитана 1 ранга Станислава Варика отработал задачи одностороннего тактического спасательного учения под названием: «Управление силами отряда кораблей при ведении действий по оказанию помощи аварийному объекту». Учение прошло в восточной части Атлантического океана недалеко от побережья Африки по маршруту перехода отряда в Гвинейский залив.

Североморцы отработали комплекс задач, связанных с поиском и спасением людей на воде и оказанием помощи судну, потерпевшему аварию, проверили подготовленность личного состава аварийных партий, медицинских групп и навыки командного состава по управлению подразделениями в кризисных ситуациях.

Учение состояло из трёх этапов: поиска аварийного объекта, оказанию ему помощи и буксировки в условный пункт укрытия.

По легенде, на условном судне, роль которого исполнил танкер «Академик Пашин», возник пожар, часть экипажа оказалась за бортом. На поиск пострадавших и помощь судну оперативно вылетел спасательный вертолёт Ка-27 со спасательными средствами на борту. На БПК «Вице-адмирал Кулаков» был развёрнут штаб спасательной операции, а также пункт приёма пострадавших и оказания им медицинской помощи.

Экипаж вертолёта Ка-27 отработал поиск и подъём на борт оказавшихся в воде людей, а также эвакуацию пострадавших с условно горящего судна. Для наглядности тренировки спасателей и соблюдения мер безопасности вместо людей были использованы массогабаритные манекены, которых поднимали на лебёдке с воды и с борта танкера.

Задачи по тушению условного пожара выполнил спасательный буксир «Алтай» и личный состав аварийно-спасательной группы БПК «Вице-адмирал Кулаков». Моряки отработали высадку на борт аварийного корабля и оказание помощи экипажу по ликвидации возгорания, а также эвакуацию пострадавших.

Подготовку к буксировке танкера также выполнил экипаж СБС «Алтай».

Все эпизоды учения, выполненные североморцами, были оценены командованием отряда на «отлично» и «хорошо». Успешно отработанные нормативы подтвердили готовность военных и гражданских моряков уверенно и слаженно действовать в сложной обстановке.

После завершения спасательного учения отряд продолжил движение в сторону Гвинейского залива.

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