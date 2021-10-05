05.10.2021 (21:31)

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии примут участие в «Марше Кремлевских курсантов»

Михайловцы вместе с курсантами Московского высшего общевойскового командного училища, а также Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного Университета Минобороны России совершат марш в составе батальона по маршруту протяженностью 85 км от деревни Никольское до села Ярополец.

По завершению Марша его курсанты примут участие в церемонии возложения венков у Мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец, торжественном митинге и награждении участников памятными знаками участником марша.



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