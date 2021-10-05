05.10.2021 (20:30)

Армейская гимнастка стала победительницей международного турнира «Olympico Cup 2021»

В московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошли соревнования в индивидуальном многоборье на международном турнире «Olympico Cup 2021». Два первых места остались за армейскими гимнастками. Дина Аверина стала победительницей турнира, набрав в сумме 113,700 балла.

Второе место заняла еще одна армейская гимнастка - Арина Аверина - 111,900 баллов.

Бронзовую награду вручили Эльжане Таниевой из Казахстана. По правилам турнира на пьедестале не может быть больше двух спортсменок из одной страны. Однако третья сумма по итогам многоборья на счету россиянки Лалы Крамаренко - 109,550 баллов.

Для гимнасток ЦСКА этот турнир стал первым после Олимпийских игр, которые прошли в этом году в Токио (Япония).

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