05.10.2021 (19:40)

Спортсмены сборной ВС РФ завоевали две медали высшей пробы на чемпионате мира CISM по стендовой стрельбе

В городе Лахор (Пакистан) стартовали соревнования 53-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по стендовой стрельбе. В личных соревнованиях в трапе на счету представителей сборной Вооруженных Сил Российской Федерации два «золота».

Спортсмены сборной Вооруженных Сил Российской Федерации завоевали сразу две награды высшей пробы в стартовом упражнении трапе 53-го чемпионата мира среди военнослужащих по стендовой стрельбе в Пакистане.

Среди женщин в личном зачете лучшей стала прапорщик ВС РФ Анастасия Крахмалева. По итогам финального тура армейская спортсменка с большим преимуществом обошла соперниц. На счету Анастасии 37 пораженных тарелок. У представительницы Пакистана Сабрины Башир, которая стала второй, 27 тарелок. Бронзовая награда досталась Надеше Девмини из Шри-Ланки – 20.

В аналогичном упражнении среди мужчин победу одержал тренер спортивной команды (по стрелковым видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА майор Алексей Скоробогатов. В финале он поразил 34 тарелки. Ставший вторым представитель Пакистана Амин Уллах – 33. Замкнул тройку лучших еще один военнослужащий Пакистана – Амир Фарук – 26 тарелок.

Всего в турнире принимают участие 42 спортсмена из 7 стран.

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