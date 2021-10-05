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05.10.2021 (19:30)

Рядовой спортроты ЦСКА выиграл три золотые медали X Всероссийских соревнований по велоспорту

В Усолье-Сибирском (Иркутская область) завершились Х Всероссийские многодневные соревнования по велоспорту-шоссе, посвященные памяти мастера спорта СССР, тренера В.М. Киселева. В течение трёх дней более 250 сильнейших велогонщиков страны соревновались в индивидуальной и групповой гонках, а также гонке-критериум в возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет. Спортсмены приехали из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Краснокаменска, Тюмени, Читы, Омска, Кемерова, Хабаровска и других городов.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Денис Максимов выиграл сразу три золотые медали турнира – по одной в индивидуальной гонке, групповой и гонке-критэриум.

Справочно: Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселёва – традиционные соревнования, на которые приезжают ведущие велогонщики России. Состязания проводятся с 2012 года. С 2014 года имеют статус Всероссийских. Турнир является заключительным в сезоне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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