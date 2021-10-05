05.10.2021 (18:50)

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ началась итоговая проверка за 2021 учебный год

В период с 5 по 16 октября текущего года, под общим руководством командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковника Виктора Гуназа, пройдет итоговая проверка воинских частей и подразделений соединения за 2021 учебный год.

Будут проверены вопросы готовности воинских частей и подразделений к выполнению задач по предназначению, боевого дежурства и боевой службы, оперативной и боевой подготовки войск, а также оценены морально-политическое и психологическое состояния личного состава, правопорядок и воинская дисциплина, служба войск и безопасность военной службы, тыловое, техническое и медицинское обеспечение войск. Также будет проверена подготовка всех категорий военнослужащих по огневой, физической, инженерной подготовке, РХБЗ и других предметов боевой подготовки.

Особое внимание будет уделено проверке выполнения задач по профессиональной подготовке офицеров соединения.

Всего в итоговой проверке принимают участие более 2000 военнослужащих и около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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