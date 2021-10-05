05.10.2021 (18:10)

В рамках итоговой проверки начальник штаба Воздушно-десантных войск проинспектирует отдельное гвардейское соединение специального назначения ВДВ

В рамках итоговой проверки за 2021 год, проходящей в период с 4 по 16 октября текущего года в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск, комиссия командования ВДВ под общим руководством начальника штаба войск генерал-полковника Евгения Устинова прибыла в подмосковную Кубинку и приступила к проверке подготовки подразделений отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ.

В первый день был проведен строевой смотр личного состава соединения, а также контрольное занятие по строевой подготовке.

В течение двух недель комиссия командования Воздушно-десантных войск будет оценивать уровень подготовки личного состава, а также состояние вооружения, военной и специальной техники и возможности соединения осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности. Кроме того, будут проверены объекты, тыла, военного городка и складов.

В соответствии с расписанием проверки подразделения будут оценены по результатам контрольных занятий, боевой стрельбы, выполнения нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

Контрольные мероприятия соединения специального назначения осуществляются в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск и продлятся до середины текущего месяца.

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