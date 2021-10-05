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05.10.2021 (18:40)

В филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» состоялась конференция и выставка, посвященные 200-летию адмирала А. А. Попова

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» прошла встреча-конференция «Истинный учитель флота: флотоводец и кораблестроитель адмирал А.А. Попов», посвящённая 200-летию со дня рождения выдающегося адмирала.

Конференция была организована Морским литературно-художественным фондом имени Виктора Конецкого совместно с Центральным военно-морским музеем. Гостями конференции стали потомки легендарного адмирала, историки и любители истории Военно-Морского Флота России, представители общественных организаций Москвы и Санкт-Петербурга и музейного сообщества города на Неве.

Заведующий филиалом Юрий Сергаев от имени директора ЦВММ Руслана Нехая поприветствовал участников конференции, поблагодарив их за любовь и бережное сохранение истории, за интерес к проводимым Центральным военно-морским музеем мероприятиям.

Свои доклады на конференции представили Татьяна Громова (Санкт-Петербург) — правнучка адмирала А.А. Попова и внучка генерал-лейтенанта Кованько, строителя военно-воздушного флота России,  капитан 1 ранга в отставке В.А. Додонов (г Москва) — историк, военный журналист, А.Ю. Емелин (Санкт-Петербург) заместитель директора Российского государственного архива Военно-морского Флота России, Н.В. Манвелов (г. Москва) — историк, эксперт Российского военно-исторического общества, С.А. Побережник (Санкт-Петербург) — зав.отделом хранения Центральной военно-морской библиотеки.

Участникам конференции была представлена временная выставка филиала ЦВММ на крейсере «Аврора», посвящённая адмиралу А.А. Попову, а также цикл временных выставок, проводимых филиалом в 2021 году и посвящённых выдающимся кораблестроителям русского флота.  Все они были организованы к юбилею Корпуса корабельных инженеров. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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