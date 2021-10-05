05.10.2021 (18:30)

Корабль «Вышний Волочёк» Черноморского флота войдёт в состав сил ВМФ России в Средиземном море

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Экипаж корабля совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону.

Совершая переход морем, экипаж корабля выполнит комплекс различных корабельных боевых учений в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, управлении кораблём в районах интенсивного судоходства.

В Средиземном море «Вышний Волочёк» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота.

В дальней морской зоне корабль сменит экипаж мрк «Ингушетия», который выполняет специальные задачи с июля 2021 года.

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