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05.10.2021 (18:15)

В Подмосковье в Международном противоминном центре ВС РФ состоялся первый выпуск военнослужащих из страны Африканского континента

В Международном противоминном центре (МПЦ) Вооруженных Сил Российской Федерации впервые завершили обучение африканские военнослужащие из Буркина-Фасо.

Группа из 12 военнослужащих приступила к обучению в начале августа 2021 года. Обучение саперов проходило по программам гуманитраного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.

Подготовка африканских военнослужащих в области гуманитарного разминирования велась на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии и обучения сирийских военнослужащих.

По окончании обучения был проведен выпускной экзамен с принятием зачетов и выдачей государственного диплома установленного образца.

Всего в Международном противоминном центре, начиная с 2015 года, по программам переподготовки прошли обучение более 1000 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
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