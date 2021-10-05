05.10.2021 (17:30)

Главком ВМФ утвердил дату приема в состав Военно-Морского Флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан»

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил дату приема (12 октября) в состав Военно-Морского Флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», построенной на предприятии Объединенной судостроительной корпорации «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 12 октября.

Сегодня, 5 октября, на предприятии АО «Адмиралтейские верфи» состоялось подписание Государственной комиссией Приемного акта о завершении испытаний большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан». Приказ Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о приеме подводной лодки в состав ВМФ будет зачитан на торжественной церемонии, которая пройдет на «Адмиралтейских верфях» 12 октября. С момента оглашения приказа и подъема на флагштоке Андреевского флага, дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» будет считаться принятой в состав ВМФ России.

«Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта текущего года в высокой, 91%, степени готовности.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Минобороны России и Главного командования ВМФ по оснащению Подводных сил ВМФ России. Строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636. 3 на «Адмиралтейских верфях» идет активными темпами.

В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии «Уфа» идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия.

Пятая и шестая подводные лодки серии, - «Можайск» и «Якутск», были заложены на предприятии 23 августа 2021 года.

Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Первая подводная лодка, «Петропавловск-Камчатский», передана ВМФ в ноябре 2019 года.

Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице