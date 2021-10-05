05.10.2021 (18:00)

Калининградских призывников будут проверять на наличие коронавирусной инфекции и обеспечивать медицинскими масками

По словам военного комиссара Калининградской области полковника Юрия Бойченко, основной особенностью предстоящего призыва граждан на военную службу является то, что он проводится в сложной санитарно-эпидемиологической обстановке. К настоящему моменту уже принят ряд решений, существенно изменяющих привычный порядок работы призывных комиссий всех уровней.

Как и предыдущие три призыва, нынешний пройдёт в условиях борьбы с коронавирусом, поэтому все призывники и должностные лица, привлечённые к работе с ними, продолжат соблюдать масочный режим, проходить необходимое тестирование и барьерный контроль. Также на сборном пункте развёрнута передвижная лаборатория для проведения экспресс – тестирования призывников. Выявленные с подозрением на инфекцию граждане будут изолированы и направлены в инфекционную больницу г. Калининграда. «Ни один призывник, инфицированный COVID-19 не отправлен для прохождения военной службы», – отметил военный комиссар.

Перевозки воинских команд на значительные расстояние будут сведены к минимуму. Весь служебный автотранспорт подлежит обязательной санитарной обработке. Особое внимание уделено соблюдению правил личной гигиены призывников, использованию антисептика и средств индивидуальной защиты. Все сотрудники сборных пунктов военных комиссариатов, получили прививку от коронавируса. Вакцинирование непривитых призывников будет проведено на первом этапе их военной службы.

Необходимым условием работы призывных пунктов является разделение прибывающих граждан на группы малой численности. Для этого военными комиссарами муниципальных образований выработаны решения по порядку работы призывных пунктов, в которых предусмотрены места для размещения призывников, порядок входа граждан в помещения и выхода из них, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции.

Также предусмотрено обеспечение призывников, врачей-специалистов, членов призывных комиссий необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Все военные комиссариаты и сборный пункт обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами в полном объеме.

Более 100 сотрудников военных комиссариатов Калининградской области, которые будут непосредственно осуществлять работу с призывниками, прошли вакцинацию российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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