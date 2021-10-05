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05.10.2021 (17:55)

Экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26 ЗВО отработали противозенитный манёвр при заходе на посадку «градиент»

В Ленинградской области на аэродроме отдельного транспортного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в ходе учебно-тренировочных полётов экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26 отработали разновидность захода на посадку под названием «градиент».

Суть элемента пилотирования заключается в том, что снижение самолета происходит на подлете к аэродрому посадки со значительно большой высоты (около 4 км). Находясь практически над взлетно-посадочной полосой, летчики снижают скорость самолёта и выполняют снижение с высокой вертикальной скоростью. Заход на посадку при этом осуществляется по спирали на втором круге с максимальным градиентом снижения. Таким образом, транспортный самолет теряет высоту непосредственно над аэродромом в границах ограниченной охраняемой территории, не входя в районы возможного применения переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Сложность манёвра заключается в необходимости своевременного вывода воздушного судна на нормальную траекторию полета, то есть на глиссаду снижения, так как поздний вывод может привести к столкновению с землёй.

Справочно:

Манёвр снижение транспортного самолёта с максимальным градиентом для ухода из зоны действия ПЗРК впервые был применен в ходе Афганской войны 1979-1989 годов и получил впоследствии название «Афганский заход на посадку на транспортных самолётах».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Самолеты
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