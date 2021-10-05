05.10.2021 (17:45)

В Псковской области лётчики армейской авиации ЗВО отработали посадку с одним выключенным двигателем

В бригаде армейской авиации экипажи вертолётов Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению полётов с одним выключенным (задросселированным) двигателем.

Пилотам Ми-8, для того чтобы сымитировать отключение одного из двигателей, во время захода на посадку необходимо перевести его в режим холостых оборотов. Затем с высоты около 50 м летчик должен начать уменьшение поступательной и вертикальной скоростей с таким расчетом, чтобы на высоте 10-15 м скорость относительно земли составляла 15-20 км/ч. После этого пилот осуществляет снижение и посадку «по-самолётному».

«Посадка воздушного судна, на мой взгляд, одно из сложнейших элементов курса лётной подготовки. Велики риски потерять управление вертолётом», – отметил лётчик вертолёта Ми-8 Николай Кравцов.

Основной целью упражнения является закрепление пилотом навыков захода на посадку и осуществления посадки на одном работающем двигателе в режиме авторотации.

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