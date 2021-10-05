05.10.2021 (17:35)

В Калининградской области на военную службу призовут более тысячи двухсот призывников

В Калининградской области призовут на военную службу более тысячи двухсот человек. Об этом рассказал военный комиссар Калининградской области полковник Юрий Бойченко.

Все жители области, призванные в Вооружённые Силы Российской Федерации этой осенью, останутся служить в своем регионе – в частях Балтийского флота. Уже известно, что 4 призывника, имеющих профильное образование, пополнят научно-производственную роту при Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

«Всего штабом Западного военного округа Калининградской области установлено задание на призыв и отправку в войска осенью 2021 года более тысячи человек», - заявили в областном военкомате.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения вирусных инфекций.

В этих целях во всех военных комиссариатах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, строго соблюдаются режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

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