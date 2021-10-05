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05.10.2021 (17:25)

Воспитанники детско-юношеского отряда спецназа «Сталь» прошли испытания на право ношения голубого берета ВДВ

Воспитанники детско-юношеского отряда специального назначения «Сталь» из города-героя Новороссийска прошли испытания на право ношения голубого берета ВДВ, которые состоялись на базе отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

В рамках испытаний воспитанники военно-патриотического клуба дистанцию трехкилометрового марш-броска, преодолели полосу препятствий уникального горного комплекса «Четыре стихии» на полигоне Раевский, а также отработали действия парашютиста-десантника на снарядах воздушно-десантного комплекса.

Несмотря на сложность испытаний, все юные спецназовцы с успехом прошли их, получив заслуженное право носить голубой берет и десантную тельняшку.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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