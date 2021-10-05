05.10.2021 (17:15)

В Калининградской области состоялась пресс-конференция должностных лиц региона, ответственных за призыв граждан в ВС РФ

На сборном пункте Калининградского областного военного комиссариата состоялась пресс-конференция должностных лиц, ответственных за призыв граждан в Вооружённые Силы Российской Федерации, который начался на Балтийском флоте с первого октября. Перед журналистами выступили военный комиссар Калининградской области полковник Юрий Бойченко, представитель военной прокуратуры Балтийского флота и другие должностные лица.

Военный комиссар области рассказал об особенностях проведения осеннего призыва в зоне ответственности Балтийского флота, обеспеченности военкоматов всем необходимым медицинским и вещевым имуществом, продовольствием и о порядке работы с призывниками.

Прокурорский надзор за ходом осеннего призыва, как и прежде, будут осуществлять военные прокуроры. Они проверят законность отсрочек, предоставляемых призывникам, соблюдение всех норм довольствия, а также рассмотрят все обращения, поступившие от призывников и их родителей.

Сотрудник военной юстиции обратил внимание призывников на недопустимость уклонения от исполнения обязанностей прохождения военной службы, которые закреплены в Конституции России.

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