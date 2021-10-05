05.10.2021 (17:05)

Стрелки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

Стрелки Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали итоговую проверку за 2021 ученый год.

В течение учебного года военнослужащие регулярно отрабатывали элементы комплекса действий при стрельбе на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполная разборка и сборка АК-74, снаряжение магазина, метание ручных гранат. Для точного попадания в цель, стрелки ОГРВ ПРРМ изучали метеорологические, баллистические и топографические особенности ведения стрельбы, а также необходимые поправки, применяемые в случае отклонения от нормальных условий стрельбы.

В ходе сдачи контрольной проверки военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции, а также выполнили метание гранаты РГД-5 в габарит.

Итоговая проверка за 2021 учебный год проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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