05.10.2021 (16:55)
В Подмосковье экипажи БМП-2 форсировали водную преграду и вступили в бой с танками условного противника
В Подмосковье на полигоне Алабино с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершилось тактическое учение с форсированием водной преграды и боевой стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот».
Наводчики операторы управляли выпущенными ракетами с момента пуска и до поражения цели. Всего в ходе учения мотострелки поразили около 200 мишеней.
В учении было задействовано свыше 150 военнослужащих и более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.
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