05.10.2021 (16:45)

Специалисты тыла Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) специалисты роты материального обеспечения сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.

К итоговой проверке за 2021 учебный год было привлечено 100% военнослужащих роты материального обеспечения ОГРВ ПРРМ. В рамках проверки они сдали зачеты и отработали нормативы по специальной подготовке.

На теоретическом этапе военнослужащие сдали зачеты по таким темам как нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники. На практическом этапе проверки специалисты тылового обеспечения отработали нормативы по развертыванию полевой кухни, полевого пункта заправки, пункта питания и полевой бани.

Итоговая проверка для специалистов тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ прошла в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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