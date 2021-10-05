Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2021 (16:35)

Возле Главного храма Вооруженных Сил состоится церемония передачи 12 боевых знамен времен Великой Отечественной войны

8 октября на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоится торжественная церемония передачи 12 боевых знамен воинских частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Делегацию Западного военного округа (ЗВО) для приема знамен возглавит командующий войсками округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

После церемонии знамена бортом военно-транспортной авиации ЗВО будут доставлены в Санкт-Петербург и торжественно переданы в музей истории войск Западного военного округа в здании «Дома офицеров Западного военного округа».

«Для нас большая честь и ответственность получить знамена, под которыми наши отцы и деды героически защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков», – сказал генерал-полковник Александр Журавлев.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в ходе учения применили "огневой мешок" для уничтожения условного противника
Контрольная проверка войск ЗВО пройдет в формате двусторонних тактических учений
Военнослужащие ремонтных подразделений зенитной ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО отработали эвакуацию техники
В соединениях и воинских частях танковой армии ЗВО стартовала контрольная проверка за летний период обучения

Метки:
Западный военный округ , Знамена , Главный храм ВС РФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false