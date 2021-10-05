05.10.2021 (16:35)

Возле Главного храма Вооруженных Сил состоится церемония передачи 12 боевых знамен времен Великой Отечественной войны

8 октября на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоится торжественная церемония передачи 12 боевых знамен воинских частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Делегацию Западного военного округа (ЗВО) для приема знамен возглавит командующий войсками округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

После церемонии знамена бортом военно-транспортной авиации ЗВО будут доставлены в Санкт-Петербург и торжественно переданы в музей истории войск Западного военного округа в здании «Дома офицеров Западного военного округа».

«Для нас большая честь и ответственность получить знамена, под которыми наши отцы и деды героически защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков», – сказал генерал-полковник Александр Журавлев.

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