05.10.2021 (16:25)

Самолеты Су-24 и Су-34 ЦВО уничтожили скрытые объекты «противника» в ходе учения на Южном Урале

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР и истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли бомбовый удар по скрытым объектам условного противника на авиационном полигоне в Курганской области в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год.

В ходе выполнения полетного задания самолеты-разведчики Су-24МР выполнили обнаружение условных скрытых наземных целей и передали координаты группе истребителей-бомбардировщиков.

Экипажи Су-34 нанесли последовательные бомбовые удары, применив осколочно-фугасные бомбы весом 270 килограмм по мишеням, имитирующим скопление бронированной техники. Кроме того, летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия «Хибины», что позволило вывести из строя средства радиолокационного обнаружения «противника» и скрытно войти в район учебно-боевого применения авиабомб.

Всего в ходе сдачи контрольной проверки задействовано более 10 самолетов и около 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

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