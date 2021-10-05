05.10.2021 (16:15)

В Кузбассе военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЦВО подорвали заброшенный командный пункт условного противника

На полигоне Юргинский в ходе контрольной проверки за 2021 год военнослужащие дислоцированного в Кемеровской области инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командный пункт условного противника.

По замыслу учения в лесистой местности в ходе поиска военных объектов условного противника военнослужащие разведывательных подразделений обнаружили заброшенный командный пункт с боеприпасами и с множеством установленных мин. Для его разминирования и последующего уничтожения были задействованы инженерные подразделения. В специальных костюмах ОВР-1 «Сокол» с дистанционными миноискателями «Коршун» военные саперы провели обезвреживание военного объекта. После чего военнослужащие провели инженерную разведку, сделали расчеты для подрыва сооружения, заложили необходимое количество взрывчатки и уничтожили командный пункт условного противника дистанционным подрывом зарядов.

Кроме того, в ходе контрольной проверки военнослужащие инженерно-саперных подразделений выполнили нормативы по установке мин и разминированию минных полей.

Всего в учении принимало участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной техники.

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