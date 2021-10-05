05.10.2021 (16:05)

На объединенной российской военной базе в Киргизии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя

На объединенной российской военной базе в Киргизии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя.

Для учителей общеобразовательной школы Минобороны России состоялся праздничный концерт. Ученики исполнили вокально-инструментальные и танцевальные номера, а также разыграли несколько сценок из жизни учителей.

В завершение концерта с поздравлениями выступили командование объединенной российской военной базы и директор школы. Кроме того, педагогам вручили грамоты и благодарственные письма от Управления военного образования Министерства обороны Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице