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05.10.2021 (16:05)

На объединенной российской военной базе в Киргизии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя

На объединенной российской военной базе в Киргизии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя.

Для учителей общеобразовательной школы Минобороны России состоялся праздничный концерт. Ученики исполнили вокально-инструментальные и танцевальные номера, а также разыграли несколько сценок из жизни учителей.

В завершение концерта с поздравлениями выступили командование объединенной российской военной базы и директор школы.  Кроме того, педагогам вручили грамоты и благодарственные письма от Управления военного образования Министерства обороны Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Киргизия
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