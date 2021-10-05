05.10.2021 (15:55)

За прошедший месяц на территории ЦВО было проведено более 2,5 тыс. мероприятий с участниками юнармейского движения

В течение первого месяца осени в границах Центрального военного округа (ЦВО) было проведено более 2,5 тыс. военно-патриотических, культурных, спортивных и образовательных мероприятий с участниками юнармейского движения.

За сентябрь юнармейцы укрепили свои знания в истории Отечества, подтянули навыки в начальной военной подготовке и приняли участие в военно-спортивных играх и викторинах. Кроме того, они активно проводили свои концертные программы и участвовали в выставках.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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