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05.10.2021 (15:45)

Пункты отбора на военную службу по контракту провели в сентябре акции «Военная служба по контракту - твой выбор!»

Десять военно-агитационных акций «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - твой выбор!» провели пункты отбора на военную службу по контракту на территории Центрального военного округа (ЦВО) в сентябре.

 На мероприятии специалисты пунктов отбора на военную службу по контракту рассказали потенциальным кандидатам о престиже военной службы, перспективах, социальных гарантиях, получаемых военнослужащими по контракту и членами их семей.  В том числе сотрудники пунктов напомнили гражданам о  ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе»,  который гласит о возможности выбора у студентов закончивших среднее специальное учебное заведение или высшее учебное заведение  между срочной службой и военной службы по контракту.

При проведении информационно-разъяснительной беседы с будущими контрактниками, инструкторами пункта были выяснены морально-деловые качества кандидатов, а также их предпочтения о месте службы и войсках, в которых хотелось бы служить.

Каждый потенциальный кандидат получил исчерпывающую информацию по всем возникающим вопросам при общении с сотрудниками пунктов.  Дополнительно каждому из них были выданы памятки с подробной информацией о перспективах и возможностях прохождения военной службы по контракту.

Все мероприятия, проводимые пунктами отбора на военную службу по контракту организованы при строгом соблюдении мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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