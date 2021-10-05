05.10.2021 (15:30)
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в ходе учения применили "огневой мешок" для уничтожения условного противника
Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа создали условия для проведения контратаки на батальонном тактическом учении на полигоне Дрогобуж в Смоленской области.
По замыслу учения условный противник, обладая численным преимуществом, провел наступление. Благодаря высокой мобильности, военнослужащие ЗВО организовали глубокоэшелонированную оборону, заманив «противника» в «огневой мешок».
При поддержке огня артиллерийской батареи военнослужащие успешно подавили «врага» и захватили выгодные для дальнейшего наступления рубежи.
Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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