05.10.2021 (15:30)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО в ходе учения применили "огневой мешок" для уничтожения условного противника

Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа создали условия для проведения контратаки на батальонном тактическом учении на полигоне Дрогобуж в Смоленской области.

По замыслу учения условный противник, обладая численным преимуществом, провел наступление. Благодаря высокой мобильности, военнослужащие ЗВО организовали глубокоэшелонированную оборону, заманив «противника» в «огневой мешок».

При поддержке огня артиллерийской батареи военнослужащие успешно подавили «врага» и захватили выгодные для дальнейшего наступления рубежи.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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