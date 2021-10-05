05.10.2021 (15:15)

Контрольная проверка войск ЗВО пройдет в формате двусторонних тактических учений

В войсках (силах) Западного военного округа (ЗВО) стартовала контрольная проверка за летний период обучения, которая будет проходить в формате двусторонних ротных, батальонных и полковых (бригадных) тактических учений. В течение месяца в ЗВО будет проведено более 30 подобных зачетных мероприятий.

В едином тактическом замысле с подразделениями общевойсковых армий на учениях выполнят задачи экипажи оперативно-тактической и армейской авиации округа.

Командиры подразделений отработают взаимодействие с мобильными тактическими группами, предназначенными для борьбы с беспилотной авиацией противника, а также выполнят задачи с применением тактического воздушного десанта во взаимодействии с силами армейской авиации.

По приказу командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Балтийского флота.

«Одна из самых важных задач боевой подготовки войск – это отлаженное межвидовое взаимодействие. Увеличение доли участия авиации в боевой подготовке сухопутных группировок повысит уровень мастерства, как командиров подразделений, так и летного состава», – сказал Александр Журавлев.

Контрольная проверка войск ЗВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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