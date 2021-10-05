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05.10.2021 (15:00)

За сентябрь в ряды Юнармии вступило около 4 тыс. школьников из регионов Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов

В течение сентября в регионах Урала, Поволжья и Сибири в ряды Юнармии вступило около 4 тыс. школьников. В торжественной обстановке ребята произносили клятву, а также получали свидетельства, значки, знамена и форму. С пожеланиями и наставлениями для новоиспеченных юнармейцев выступали военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), общественные деятели и представители органов власти.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) было создано в 2016 году. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооружённых Сил России, ЦСКА.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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