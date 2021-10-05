05.10.2021 (14:45)

Центры Авангард откроются в Пензе, Ульяновске и Новосибирске до конца текущего года

Учебно-методические центры военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи Авангард откроются в Пензе, Ульяновске и Новосибирске до конца 2021 года. Всего в России уже построено и функционирует несколько десятков центров воспитания допризывной молодежи в городах, где население свыше 100 тыс. человек.

В таких центрах молодые люди и девушки получают первоначальные знания о военной службе, а также имеют возможность подтянуть свои знания в истории и культуре. Кроме того, инструкторы и специалисты центра уделяют большое внимание популяризации спорта и ведения здорового образа жизни среди курсантов центра.

Занятия центра проводятся по субботам в течение года. Также предусмотрены пяти и десятидневные сборы для допризывной молодежи с проживанием и питанием на территории центра.

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