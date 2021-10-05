05.10.2021 (14:35)

Специалисты радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа заблокировали нападение беспилотников «противника»

В Амурской области специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подавили сигналы управления разведывательных беспилотных летальных аппаратов условного противника.

Так, при проведении радиоразведки местности специалисты РЭБ обнаружили и идентифицировали сигналы управления беспилотными летальными аппаратами условного противника. Применив автоматизированные станции помех комплекса радиоэлектронной борьбы, военнослужащие блокировали сигналы и вывели из строя свыше десятка объектов условного противника.

В рамках начавшейся итоговой проверки соединений и воинских частей объединения ВВО, комплексными комиссиями оценивается состояние боевой готовности и боевого дежурства, уровень оперативной и боевой подготовки, состояние вооружения и военной техники, организация тылового обеспечения, правопорядок и воинская дисциплина.

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