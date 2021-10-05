Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2021 (14:35)

Специалисты радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа заблокировали нападение беспилотников «противника»

В Амурской области специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подавили сигналы управления разведывательных беспилотных летальных аппаратов условного противника.

Так, при проведении радиоразведки местности специалисты РЭБ обнаружили и идентифицировали сигналы управления беспилотными летальными аппаратами условного противника. Применив автоматизированные станции помех комплекса радиоэлектронной борьбы, военнослужащие блокировали сигналы и вывели из строя свыше десятка объектов условного противника.

В рамках начавшейся итоговой проверки соединений и воинских частей объединения ВВО, комплексными комиссиями оценивается состояние боевой готовности и боевого дежурства, уровень оперативной и боевой подготовки, состояние вооружения и военной техники, организация тылового обеспечения, правопорядок и воинская дисциплина.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В соединениях и воинских частях танковой армии ЗВО стартовала контрольная проверка за летний период обучения
Более 500 военнослужащих танковой бригады ЗВО приступили к занятиям по ночному вождению танков на полигоне в Нижегородской области
В Японском море корвет Тихоокеанского флота «Громкий» произвел ракетную стрельбу
Участники российско-алжирского учения провели первые стрельбы из новейшего автомата Калашникова АК-12 в Северной Осетии

Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false