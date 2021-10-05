05.10.2021 (14:25)

Около 150 сотрудников военной полиции ЦВО приступили к сдаче экзаменов на присвоение классной квалификации

Около 150 сотрудников военной полиции Центрального военного округа приступили к сдаче экзаменов на присвоение классной квалификации.

В ходе экзаменационных испытаний, которые проходят на полигонах Самарской и Челябинских областей, сотрудники военной полиции сдают физические нормативы, демонстрируют свои навыки в таких дисциплинах, как огневая, строевая и медицинская подготовки, а также знание основ законодательства Российской Федерации и служебной нормативно-правовой документации. Также экзаменуемые покажут свои навыки и умения в вождении автомобильного транспорта.

После успешной сдачи экзаменов сотрудникам военной полиции присвоят соответствующие классные классификации.

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