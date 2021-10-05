05.10.2021 (14:00)

В осеннем призыве Мордовия направит в войска около 600 человек - военком республики

В осеннем призыве 2021 года военный комиссариат Республики Мордовия направит в войска около 600 новобранцев. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу призыва, сообщил военный комиссар региона полковник Игорь Тихомиров.

- Военный комиссариат направит в войска около 600 человек. По порядку проведения осеннего призыва в сравнении с предыдущими призывами существенных отличий нет. Основные усилия будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний, - сказал военком.

Полковник Игорь Тихомиров отметил, что в военных комиссариатах республики и на сборном пункте выработан комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В этих целях медицинская служба Центрального военного округа обеспечила военные комиссариаты необходимым медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты.

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