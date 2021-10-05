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05.10.2021 (14:15)

Самарская область отправит в войска более 1,6 тыс. человек в ходе осеннего призыва

Военный комиссариат Самарской области в ходе осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу отправит в войска более 1,6 тыс. новобранцев. Об этом сообщил военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин.

- В осенний призыв через наши призывные комиссии пройдут около 15 тыс. человек, из них более 1600 будут отправлены в войска, - сказал Алексей Вдовин. - При этом 15 новобранцев отправятся для прохождения военной службы в Президентский полк и 9 - в Воздушно-десантные войска.

Все призывники на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы. Они получат комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих, а также электронные карты с персональными данными, которые содержат биографические и медицинские данные, показатели профессионального тестирования.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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