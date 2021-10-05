05.10.2021 (13:36)

Министр обороны России провел тематическое селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в тематической повестке дня, Министр обороны поздравил всех педагогов учебных заведений Министерства обороны, которые, по словам Сергея Шойгу, «ведут всестороннюю подготовку молодых людей, патриотов и активных граждан нашей страны». Он пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов в «очень непростой, но нужной нашей стране работе».

Кроме того, глава военного ведомства напомнил, что в этом году исполняется 800 лет со дня рождения великого полководца князя Александра Невского. В целях сохранения исторической памяти и преемственности поколений почётное наименование «имени князя Александра Невского» присвоено Военному университету Министерства обороны и Санкт-Петербургскому кадетскому корпусу.

Далее Сергей Шойгу перешел к обсуждению осенней призывной кампании, которая началась 1 октября. Как заявил на совещании министр, в 85 субъектах Российской Федерации приступили к работе более 2700 призывных комиссий. В соответствии с Указом Президента призыву на военную службу подлежат 127,5 тысяч человек.

По словам Министра обороны, в воинских частях созданы все условия для предотвращения заболеваний и заноса коронавирусной инфекции. Военкоматы обеспечены необходимым медицинским имуществом. Проводится регулярная дезинфекция зданий, прилегающих территорий и транспорта для молодого пополнения. Организация перевозок новобранцев к местам службы организована таким образом, чтобы они не пересекались в процессе движения с посторонними лицами. 100% призывников проходят тест-контроль и обязательный двухнедельный карантин перед присягой.

Министр обратил внимание на своевременное увольнение военнослужащих, отслуживших положенный срок, и постановку их на воинский учёт по месту жительства, а затем коротко озвучил информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооружённых Силах. «Сегодня, – сказал Сергей Шойгу, – она стабильна и контролируема. Вспышек заболевания коронавируса в воинских частях и учреждениях Министерства обороны не допущено. Отмечается устойчивая динамика превышения количества выздоровевших над числом вновь выявленных инфицированных и заболевших. Работает свыше 50 ПЦР-лабораторий, в которых проводится до шести тысяч исследований в сутки. Это полностью обеспечивает наши потребности».

Как заявил глава военного ведомства, вакцинация против ковид-19 в Вооружённых Силах завершена. Привито 95% личного состава, в том числе преподаватели и персонал вузов и довузовских образовательных учреждений, а также курсанты и слушатели. Проводится массовая плановая ревакцинация. Её уже прошли более 200 тысяч военнослужащих.

Далее министр перешел к теме, которая в последние дни широко обсуждается в мире – это завершение предварительных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Как известно, произведено два успешных пуска, в том числе с глубины 40 метров атомным подводным крейсером «Северодвинск». О результатах стрельб министру доложил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев:

«Товарищ Министр обороны!

Четвёртого октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя – атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно – с подводной лодки «Северодвинск». Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены. С учётом ранее проведённых испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» подтвердила все свои характеристики».

По окончании доклада министр поблагодарил и поздравил всех, кто был задействован в этих испытаниях. «Надеюсь, – сказал Сергей Шойгу, – что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение».

Затем глава военного ведомства предложил обсудить результаты Единого дня голосования в Вооружённых Силах. Как заявил Сергей Шойгу, в выборах приняли участие 99,9% военнослужащих и гражданского персонала. На избирательных участках в воинских частях были приняты все меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. В ходе голосования нарушений допущено не было.

Министр поблагодарил всех, кто занимался подготовкой и проведением выборов, «за чёткую организацию мероприятия, что позволило военному электорату реализовать свои избирательные права как у нас в стране, так и за ее пределами на наших базах за рубежом».

Далее он коснулся темы северного завоза, который на сегодняшний день завершён в полном объёме. Всего воинским частям, дислоцированным в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, доставлено свыше 75 тысяч тонн различных грузов. Это – вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество и другие материальные средства, необходимые для жизнедеятельности и выполнения задач по предназначению.

Как заявил глава военного ведомства, согласно нормативам отдалённым и изолированно расположенным воинским частям их хватит на полтора года автономной работы. Для реализации плана северного завоза выполнено 244 рейса воздушным, морским и автомобильным транспортом.

Обратными рейсами вывезено три тысячи двести тонн металлического лома. Всего с 2015 года в ходе экологической очистки Арктики переправлено на материк 28 тысяч тонн металлолома.

Не оставил без внимания министр и подготовку Вооружённых Сил к отопительному периоду. На сегодняшний день для эксплуатации в зимних условиях обеспечена готовность более 80 тысяч объектов военных городков. В сравнении с прошлым годом отремонтировано в три раза больше зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда. На прикотельные склады с начала года поставлено свыше 780 тысяч тонн топлива. Это позволило создать запасы сверх утверждённых нормативов.

Подача тепла в регионах осуществляется в соответствии с графиком. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации создано 350 ремонтных бригад. Паспорта готовности к зиме получили все 6240 военных городков.

Затем министр объявил о кадровых изменениях в ВС РФ.

«Указом Президента заместитель Министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы.

Также указом Президента Российской Федерации освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом».

Министр выразил благодарность генерал-полковнику А.В. Картаполову и адмиралу А.В. Витко «за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей».

Этим же Указом назначены: начальником Главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирал Носатов Александр Михайлович; командующим Балтийским флотом вице-адмирал Лиина Виктор Николаевич; заместителем начальника Генерального штаба контр-адмирал Воробьёв Владимир Михайлович; начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом контр-адмирал Кабанцов Константин Петрович; начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморским флотом вице-адмирал Пинчук Сергей Михайлович; заместителем командующего Черноморским флотом вице-адмирал Романов Аркадий Юрьевич.

На этом открытая часть селекторного совещания была завершена.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице