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05.10.2021 (13:15)

Военнослужащие ремонтных подразделений зенитной ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО отработали эвакуацию техники

В Курской области на полигоне Постоялые дворы военнослужащие ремонтных подразделений зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили технические работы в зоне ведения условных боевых действий.

Во время учения специалисты-ремонтники провели техническую разведку боевых и специальных средств противовоздушной обороны, получивших повреждения в результате применения условным противником ударной беспилотной авиации. Обнаружив условно повреждённую технику, военнослужащие оперативно оказывали расчётам машин техническую помощь, приводя ее в боеготовое состояние на месте обнаружения.

В случае серьёзных повреждений техники к месту поломки отправлялась ремонтно-эвакуационная группа, которая при помощи специальных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ производила транспортировку средств ПВО к месту ремонта.

Всего специалисты ремонтных подразделений провели эвакуацию 10 единиц техники. К учению было привлечено свыше 150 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Западный военный округ , Учения
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