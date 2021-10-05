05.10.2021 (13:00)

В соединениях и воинских частях танковой армии ЗВО стартовала контрольная проверка за летний период обучения

В гвардейской танковой армии Западного военного округа началась контрольная проверка. К ней привлекается около 20 воинских частей в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

В ходе контрольной проверки военнослужащие в дневное и ночное время проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, в том числе с применением комплекса вооружения боевых машин, танков, артиллерийских систем. Кроме того, состоятся контрольные занятия по тактической подготовке, а также по вождению гусеничной и колесной техники.

Разведывательные, инженерные, медицинские подразделения, соединения управления, материально-технического обеспечения отработают выполнение задач по предназначению. Специальные комиссии дадут объективную оценку полевой выучке, как отдельных военнослужащих, так и экипажей и расчетов.

Всего к сдаче привлечено свыше 7 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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