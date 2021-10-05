05.10.2021 (12:45)

Более 500 военнослужащих танковой бригады ЗВО приступили к занятиям по ночному вождению танков на полигоне в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к проведению занятий по вождению танков в тёмное время суток в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, изучили боевые возможности и устройство танков Т-72Б3, а также получили начальные навыки их вождения. Механики-водители преодолели трудные участки трассы, среди которых горные подъемы и спуски, узкий железный мост, противотанковые рвы и различные искусственные препятствия. Завершением занятий станет выполнение контрольных стрельб в темное время суток, по установленному маршруту трассы, протяженностью около 15 километров.

Всего в занятиях задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады танкового объединения Западного военного округа.

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