05.10.2021 (12:30)
На кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии МТО состоялся открытый правовой семинар
В филиале Военной академии МТО в Пензе на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин преподавателем Ириной Анохиной было проведено открытое семинарское занятие по дисциплине «Правоведение» на тему «Правовые формы комплектования военной организации государства».
Целью данного занятия являлось углубленное изучение вопросов, связанных с правовой работой при организации и проведении мероприятий, связанных с прохождением военной службы и осуществлением трудовых отношений в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Критериями оценки работы курсантов явились точность и логичность
их рассуждений, умение делать обоснованные выводы в рамках подтверждения собственной позиции.
В результате проведенного занятия обучающиеся продемонстрировали знание конституционных основ, основных законодательных актов.