05.10.2021 (12:30)

На кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии МТО состоялся открытый правовой семинар

В филиале Военной академии МТО в Пензе на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин преподавателем Ириной Анохиной было проведено открытое семинарское занятие по дисциплине «Правоведение» на тему «Правовые формы комплектования военной организации государства».

Целью данного занятия являлось углубленное изучение вопросов, связанных с правовой работой при организации и проведении мероприятий, связанных с прохождением военной службы и осуществлением трудовых отношений в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Критериями оценки работы курсантов явились точность и логичность

их рассуждений, умение делать обоснованные выводы в рамках подтверждения собственной позиции.

В результате проведенного занятия обучающиеся продемонстрировали знание конституционных основ, основных законодательных актов.

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